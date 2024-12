Die monatliche Sprechstunde des Zweiten Aichacher Bürgermeisters, Josef Dußmann, findet am Donnerstag, 5. Dezember, von 16.30 bis 17.30 Uhr im Raum „Besprechung klein“ im dritten Stock im Neubau des Verwaltungsgebäudes am Tandlmarkt 13 statt. Anliegen können auch an die Mail-Adresse josef.dussmann@aichach.de gesendet werden. (AZ)