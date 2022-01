Spritztour und Unfall mit fremdem Auto: 18-Jähriger steht vor Gericht

Plus Ein 18-Jähriger steht zum zweiten Mal in Aichach Gericht, weil er ohne Führerschein und unter Drogen Auto gefahren ist. Dabei gefährdet er nicht nur sich selbst.

Bei dem 18-Jährigen aus dem Landkreis Augsburg kommt einiges zusammen. Schon zum zweiten Mal musste er sich vor Gericht verantworten. Auslöser war diesmal ein Unfall im vergangenen Mai, den der junge Mann verursacht hat. Ungebremst raste er damals mit dem Auto über eine Kreuzung zwischen Thierhaupten und Sand (Gemeinde Todtenweis). Dabei nahm er einer 35-Jährigen die Vorfahrt. Die Autos prallten zusammen, die Frau wurde verletzt. Dem 18-Jährigen und seinem gleichaltrigen Beifahrer geschah nichts. Sie machen sich aus dem Staub. Die unterlassene Hilfeleistung war nicht der einzige Grund, weshalb sich beide kürzlich vor dem Jugendschöffengericht Aichach unter Vorsitz von Eva Maria Grosse verantworten mussten.