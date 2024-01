Aichach

17:00 Uhr

Stadt Aichach beginnt mit der Wärmeplanung erst ab 2025

Plus Bis Mitte 2028, also in viereinhalb Jahren, muss die Stadt Aichach einen Wärmeleitplan erstellt haben. Warum die Kommune dennoch nicht auf die Tube drückt und noch ein Jahr abwarten will.

Von Christian Lichtenstern Artikel anhören Shape

Eine Stadt wie Augsburg hat mächtig Druck. Bis Mitte 2026 muss dort eine Wärmeleitplanung stehen. Damit Gebäudeeigentümer eine Entscheidung treffen können, wie ihre Immobilie künftig beheizt wird – über ein Wärmenetz oder eine eigene Heizung. Dieses Gesetz hat die Ampelregierung im vergangenen Jahr auf den Weg gebracht. Städte und Gemeinden unter 100.000 Einwohnern wie Aichach haben zwei Jahre länger Zeit. Bis Mitte 2028 soll der Wärmeplan in diesen Kommunen vorliegen. Der Stadtrat hat jetzt einstimmig beschlossen, damit frühestens im nächsten Jahr zu beginnen.

Richard Brandner, als Energieexperte der Stadtverwaltung und Geschäftsführer des Biomasseheizwerks in Aichach-Nord ein ausgewiesener Fachmann, hatte das dem Gremium nahegelegt. Zum einen, weil eine Planung über einen Zeitraum von viereinhalb Jahren durch die sich ständig ändernden Rahmenbedingungen in Kürze veraltet sei und keinen Bestand habe. Das hätten ja die Turbulenzen um das umstrittene Gebäudeenergiegesetz im vergangenen Jahr gezeigt, verwies Brandner. Holz- oder Pelletheizungen zunächst gar nicht mehr, dann doch wieder – ein Hin und Her.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen