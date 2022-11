Aichach

vor 50 Min.

Stadt Aichach bietet 2023 wieder ganztägige Ferienbetreuung für Kinder an

Plus Die Stadt Aichach will auch im kommenden Jahr vier Wochen lang eine ganztägige Ferienbetreuung für Kinder anbieten. Der Probelauf von heuer hat sich bewährt.

Erstmals bot die Stadt Aichach in diesem Jahr eine ganztägige Ferienbetreuung für Kinder an. Sie fand je eine Woche in den Oster- und Pfingstferien sowie in den ersten beiden Ferienwochen im August statt. Die Kinder bekamen laut Stadt ein warmes Mittagessen, und es standen Snacks beziehungsweise Obst zur Verfügung. 2023 soll es eine Wiederholung geben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

