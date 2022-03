Aichach

vor 34 Min.

Stadt Aichach bietet Ferienbetreuung an – das ist geboten

Mit den Spieletagen war der Kreisjugendring auch schon in Pöttmes zu Gast (Bild). Sie finden nun in den Osterferien in Aichach als Ferienbetreuung statt.

Plus Die Stadt Aichach organisiert Betreuungsangebote für Kinder in den Ferien. Dabei bekommt sie Unterstützung vom Kreisjugendring und vom TSV Aichach.

Von Claudia Bammer

Erstmals bietet die Stadt Aichach in diesem Jahr eine Ferienbetreuung für Kinder an. Das Grobkonzept für den Probebetrieb, das Hauptamtsleiterin Aurelija Igel im Aichacher Stadtrat vorstellte, sieht je eine Woche in den Oster- und Pfingstferien und zwei Wochen im August vor. Der Stadtrat war bei einer Gegenstimme damit einverstanden.

