Aichach

vor 19 Min.

Stadt Aichach holt Neujahrsempfang nach und ehrt verdiente Bürger

Plus Die Stadt Aichach verabschiedet einige Mitglieder aus dem Stadtrat. Außerdem gibt es fünfmal die Bürgermedaille in Silber und zweimal die Bürgermedaille in Gold.

Von Johann Eibl

Der Neujahrsempfang am 1. Januar gehört seit Jahrzehnten zu den Traditionen, die in Aichach gepflegt werden. Die Corona-Pandemie hatte diese Veranstaltung in den vergangenen Monaten verhindert. Weil nun die Regeln gelockert werden, bat die Stadt zu einem Empfang - wenn auch unter einem anderen Namen. Sie sprach nun von einem Frühjahrsempfang. Er soll in dieser Bezeichnung die Ausnahme bleiben. Am Ende sagte Bürgermeister Klaus Habermann: "Wir sehen uns zum Neujahrsempfang 2023."

