Die Stadt Aichach schließt das Jahr auch finanziell positiv ab

Plus Im Stadtrat blickt Bürgermeister Klaus Habermann auf ein weiteres Corona-Jahr unter erschwerten Bedingungen zurück. Es endet besser als erwartet.

Die Tagesordnung seiner letzten Sitzung in diesem Jahr arbeitete der Aichacher Stadtrat konzentriert in einer guten Stunde ab. Dann war es Zeit für den obligatorischen Rückblick auf ein weiteres Jahr, das geprägt war von der Corona-Pandemie. Bürgermeister Klaus Habermann sprach von "Arbeiten unter erschwerten Bedingungen". Sein Fazit fiel dennoch positiv aus.