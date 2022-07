Stadt Aichach will bei eigenen Gebäuden möglichst oft Photovoltaik nutzen

Plus Ein Antrag der Grünen im Aichacher Stadtrat ist mittlerweile gängige Praxis im Aichacher Bauamt: Photovoltaik auf städtischen Dächern, wo es sinnvoll ist.

Die Stadt Aichach sollte möglichst viel Solarenergie nutzen. Deshalb hatte die Stadtratsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen Mitte 2020 beantragt, auf allen geeigneten Dächern von städtischen Gebäuden bei Neubauten und Sanierungen Photovoltaikanlagen zu installieren. Der Antrag war wegen des Digitalen Energienutzungsplans, der für Aichach erstellt wurde, zurückgestellt worden. Jetzt gab es dazu von Bauamtsleiterin Carola Küspert einen Bericht.