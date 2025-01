Stadt Aichach will weiter um die Post kämpfen

Die Postbank und damit auch die Postfiliale in Aichach sollen im Jahr 2026 schließen. Die Stadt Aichach will das nicht so einfach hinnehmen und hat Anfang Dezember eine Unterschriftensammlung gestartet. 2184 Menschen haben bis Montag auf einer der ausliegenden Listen unterschrieben. Dazu kommen 766 Unterschriften bei einer Onlinepetition. Ein Gespräch mit dem Bundestagsabgeordneten Hansjörg Durz (CSU) und zwei Vertretern der Post habe kein Umschwenken bewirkt, wie Bürgermeister Klaus Habermann gegenüber unserer Redaktion berichtet. Die Stadt will aber noch nicht aufgeben.

Seit Juli 2024 ist bekannt, dass die Postbank ihre Filiale an der Augsburger Straße im Laufe des Jahres 2026 schließen will. Davon betroffen sind auch die postalischen Dienstleistungen, die die Deutsche Post dort anbietet. Auf einen schriftlichen Protest von Bürgermeister Klaus Habermann bedauerte die DHL damals zwar die Schließung. Sie wies aber darauf hin, dass das Netz mit Paketshops und Ähnlichem ausgebaut werde, um die Bürgerinnen und Bürger weiterhin mit Postdienstleistungen zu versorgen. Habermann sieht darin jedoch keinen ausreichenden Ersatz für eine eigene Postfiliale und hat deshalb die Unterschriftenaktion gestartet.

DHL hält Versorgung von Postkunden in Aichach für gewährleistet

Auch der Bundestagsabgeordnete Durz hat sich eingeschaltet. In der vergangenen Woche kam er mit Markus Ehm von der DHL-Gruppe und Stefan Kutzner, Vertriebsleiter DHL, zu einem Gespräch mit Bürgermeister Klaus Habermann ins Aichacher Rathaus. Von dem Gespräch berichtet Habermann gegenüber unserer Redaktion, die DHL sei letztendlich nicht zuständig, halte die Versorgung in Aichach aber für gegeben. Diese stelle DHL mit vier Filialen sicher, die gut angenommen würden. Die Filiale an der Augsburger Straße sei Sache der Postbank. Hauptansprechpartner soll nach deren Schließung der bisherige DHL-Paketshop in der Zoohandlung „Tierfreunde Fachgeschäft Ziegler“ beim Oberen Tor sein, der zur Partnerfiliale aufgewertet wird.

Habermann bleibt allerdings dabei: „Wir geben uns damit noch nicht zufrieden.“ Die Filialen können eine Postfiliale in seinen Augen nicht 1:1 ersetzen. Die Stadt will nun mit der Postbank in Kontakt treten. „Es gibt ja auch viele Postbankkunden“, so der Bürgermeister. Post und Postbank seien „ganz wichtig für die Kreisstadt“. Habermann betont: „Wir bleiben auf alle Fälle dran.“ Die Unterschriftenaktion im Rathaus, in der Stadtinfo am Stadtplatz und im Einwohnermeldeamt am Tandlmarkt läuft deshalb vorerst ebenso weiter wie die Online-Petition auf der Plattform Open Petition.