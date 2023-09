Stadt Aichach meldet Bedarf für Naturkindergarten an

Plus Der Finanzausschuss des Aichacher Stadtrats ist sich einig: Die geplante Kinderbetreuungseinrichtung am Grubet wird gebraucht. Die Baugenehmigung steht noch aus.

40 Kindergartenplätze soll der Naturkindergarten haben, den die Stadt Aichach am Grubet plant. Der Finanzausschuss des Aichacher Stadtrats stellte jetzt einstimmig förmlich fest, dass diese Plätze notwendig sind.

Dass der Bedarf besteht, ging aus den Zahlen hervor, die Hauptamtsleiterin Aurelija Igel vorlegte. Demnach gibt es in Aichach derzeit insgesamt 708 Kindergartenplätze und 184 Krippenplätze. Das entspricht einer Versorgungsquote von 91 Prozent im Kindergartenbereich und 31 Prozent im Krippenbereich. Gleichzeitig wird laut Igel der Bedarf an integrativen Plätzen größer. Derzeit gibt es sechs Einzelintegrationsplätze. Bedarf würde für mehr bestehen, aber wegen der Auslastung der Kindergärten könnten derzeit keine weiteren ausgewiesen werden, berichtete die Hauptamtsleiterin. Ein Integrationsplatz belegt drei reguläre Plätze.