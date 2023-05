Stadt plant deutliche Erhöhung der Pflegesätze im Aichacher Spital

Plus Die Tariferhöhung und gestiegene Preise für Energie und Lebensmittel belasten die Heilig-Geist-Spitalstiftung in Aichach. Deshalb sind weitere Einnahmen nötig.

"Insgesamt steht die Stiftung nicht schlecht da." Das war die wichtigste Aussage, die Hans Eberle am Mittwoch in der Sitzung des Stiftungsausschusses des Aichacher Stadtrates machte, als er über den Wirtschaftsplan 2023 der Heilig-Geist-Spitalstiftung sprach. Gleichzeitig warnte er aber: "Es kann ganz schnell aus dem Ruder laufen."

Wie kommt Eberle zu dieser Warnung? Der Heimleiter sieht Unsicherheitsfaktoren. Als solche führte er die Kosten für Personal und Energie auf, die sich bereits deutlich nach oben bewegen.