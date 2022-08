Aichach

vor 18 Min.

Gäste beschweren sich über rabiate Security am Stadtfest Aichach

In der Hubmannstraße ging es beim Aichacher Stadtfest am Samstagabend eng zu. Einige Gäste übten Kritik an der von der Stadt beauftragten Security.

Plus Die Stadt Aichach und auch die Security-Firma reagieren auf Kritik von Gästen an der Veranstaltung und weisen sie zurück. Zumindest in einem Punkt trifft sie zu.

Von Gerlinde Drexler

Tausende feierten am Samstag in Aichach beim Stadtfest. Stadt, Polizei und auch Rotes Kreuz lobten den ruhigen und friedlichen Verlauf der Großveranstaltung. Die Stadtverwaltung geht von 15.000 Gästen aus. Gegenüber unserer Redaktion gab es von Besucherinnen und Besuchern aber auch Kritik, unter anderem zur Security. Die weist die Stadt Aichach auf Nachfrage jedoch zurück. Nur in einem Punkt nicht.

