Aichach

vor 1 Min.

Stadtmuseum zeigt private Sammlungen der Aichacher

Sand aus aller Welt hat Martina Baur für die Ausstellung "Was, für wen, wie? Sammeln im Museum" in Aichach zusammengetragen.

Plus Was macht Ausstellungsstücke wertvoll – und vor allem für wen? Dieser Frage widmet sich eine ganz besondere Ausstellung: "Was, für wen, wie? Sammeln im Museum".

Von Manfred Zeiselmair Artikel anhören Shape

Das Sammeln gehört zu den Kernaufgaben eines Museums. Das Aichacher Stadtmuseum sammelt vor allem Gegenstände, die mit der Aichacher Geschichte zu tun haben. Doch was sammeln die Aichacher und Aichacherinnen selbst? Sind diese privaten Sammlungen geeignet, in einem Museum ausgestellt zu werden? Was davon ist wertvoll – und vor allen Dingen für wen? Thematisiert werden all diese Fragen in der neuen Sonderausstellung "Was, für wen, wie? Sammeln im Museum", die ab sofort mit zahlreichen Sammler-Exponaten im Aichacher Heimatmuseum zu sehen ist.

Einen Teil ihrer rund 60 Puppen umfassenden Babuschka-Sammlung stellt die Aichacherin Ulrike Fischer-Mayerle aus. Foto: Manfred Zeiselmair

Das Interesse am Sammeln ist offenbar groß im Aichacher Land. Allein zur Eröffnung der Ausstellung drängten sich mehr als 60 Besucher und Besucherinnen in die Museumsräume im Erdgeschoss. Über diese große Resonanz freuten sich bei der Begrüßung sowohl Aichachs Bürgermeister Klaus Habermann als auch Museumsleiterin Sarah Schormair. Deren Ziel sei es, neben der Sonderausstellung auch einen kleinen Einblick in die Arbeit im Museum, vom Eintrag im Eingangsbuch bis hin zur Lagerung im Depot, zu geben. Gleichzeitig möchte Schormair die Aichacher Bevölkerung für potenzielle Museumsobjekte, die vielleicht bei dem ein oder anderen zu Hause schlummern, sensibilisieren. Für das Heimatmuseum seien dabei nicht nur kostbare Kunstgegenstände, sondern vor allem Alltägliches interessant, so Schormair. Einen besonderen Dank sprach sie dem Kunstvereinsvorsitzenden Werner Plöckl aus, der bei der Gestaltung der Ausstellungsräume maßgeblich beteiligt war.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen