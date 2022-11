Stadtrat beschließt Sanierung der Straßen nach Oberwittelsbach und Zell

Plus Der Stadtrat beschließt die Sanierung der Straßen von Aichach nach Oberwittelsbach und von Zell nach Haunswies. Beide Projekte kosten zusammen 6,7 Millionen Euro.

Die Verbindungsstraßen von Aichach nach Oberwittelsbach sowie von Griesbeckerzell nach Haunswies ( Affing) werden saniert. Das beschloss der Stadtrat, nachdem der Bauausschuss zwei Wochen zuvor bereits den Ausbau beider Straßen empfohlen hatte. Diskussionen gab es allerdings über den geplanten Kreisverkehr bei Oberwittelsbach.