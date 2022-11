Stadtrat sagt Ja zu Hochzeiten im Unterwittelsbacher Sisi-Schloss

Plus Im Sisi-Schloss in Unterwittelsbach darf ab nächstem Jahr geheiratet werden. Wann und unter welchen Voraussetzungen Brautpaare sich dort das Ja-Wort geben können.

Das Sisi-Schloss im Aichacher Stadtteil Unterwittelsbach ist das ganze Jahr über ein beliebtes Fotomotiv für Ortsansässige und Touristen. Künftig könnten Bilder mit dem Wasserschloss vermehrt in Fotoalben von Hochzeiten landen. Denn der Aichacher Stadtrat hat mit 22:7 beschlossen, dass künftig auch im Sisi-Schloss geheiratet werden kann.