Stadtrat segnet Bau eines Mehrfamilienhauses an Flurstraße in Aichach ab

Plus An der Flurstraße darf ein Mehrfamilienhaus mit vier Wohnungen gebaut werden. Im vierten Anlauf gab es im Stadtrat Zustimmung für das Projekt.

Drei Mal lag ein Bauvorhaben an der Flurstraße in Aichach schon im Bauausschuss auf dem Tisch. Drei Mal lehnte er es ab. Zuletzt Mitte des Monats, obwohl das Landratsamt als Genehmigungsbehörde zu diesem Zeitpunkt die geänderten Pläne für genehmigungsfähig hielt. Nun, im vierten Anlauf, gab es im Stadtrat für das geplante Mehrfamilienhaus mit vier Wohnungen ein einstimmiges Ja.