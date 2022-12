Stadtrat verabschiedet Stadträtin Rita Rösele

Plus Die SPD-Stadträtin legt ihr Mandat nach neun Jahren aus persönlichen Gründen nieder. Im Stadtrat wird quer durch die Fraktionen große Wertschätzung spürbar.

Es war eine Formalie: Bereits im November hat die SPD-Stadträtin Rita Rösele ihr Mandat zum Jahresende aus persönlichen Gründen niedergelegt. Der Stadtrat musste dem noch zustimmen. Das tat er am Donnerstagabend – mit allseits großem Bedauern.