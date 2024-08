Stadtrat vergibt Aufträge für Kitas und Straßen

Mehrere Aufträge hat der Aichacher Stadtrat in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause vergeben. Die Beschlüsse aus dem nichtöffentlichen Teil der Sitzung gab anschließend Bauamtsleiterin Carola Küspert im öffentlichen Teil bekannt. Für die neue Kindertageseinrichtung (Kita) Holzgarten ging es um zwei Lose für die Möblierung. Diese liefert für die achtgruppige Einrichtung die Firma Resch aus Aigen-Schlägl in Österreich. Der Angebotspreis beläuft sich brutto auf rund 283.000 Euro.

Mit dem Bau des Naturkindergartens am Grubet ist die Firma Holzbau Glaß aus Buttenwiesen beauftragt worden. Der Angebotspreis liegt bei rund 215.000 Euro brutto. Wie Bürgermeister Klaus Habermann ergänzte, soll die Fertigstellung Ende dieses, Anfang nächsten Jahres sein.

Bauarbeiten in der Bahnhofstraße und in Griesbeckerzell

In der Bahnhofstraße in Aichach soll Anfang September der Neubau der Wasserleitung inklusive der Querung der Flutgrabenbrücke beginnen. Es handelt sich um den ersten Teil des zweiten Bauabschnitts; die Bahnhofstraße wird zwischen Flutgraben und Donauwörther Straße ausgebaut, der Vorplatz des Bahnhofs neu gestaltet. Der östliche Teil der Bahnhofstraße – zwischen Prieferstraße und Flutgraben – ist bereits 2018 neu gestaltet worden, inklusive des Kreisverkehrs an der Franz-Beck-Straße. Der Auftrag für den Wasserleitungsbau ging an die Firma Heisserer aus Kissing. Die Vergabesumme beträgt rund 284.000 Euro. Die Arbeiten werden voraussichtlich Mitte Oktober abgeschlossen sein.

In der Gärtnerstraße in Griesbeckerzell soll die nordwestliche Stichstraße ausgebaut und der Altbestand saniert werden. Der Auftrag ging an die Firma Schweiger aus Altomünster für die Vergabesumme von rund 397.000 Euro brutto. Die Bauarbeiten beginnen laut Bauamt im September und werden voraussichtlich bis Jahresende fertiggestellt.