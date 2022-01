Aichachs Stadtrat will Ecknachs dörflichen Charakter bewahren

Abgebrochen wurde jetzt dieses aus dem 18. Jahrhundert stammende Haus mit Stadl in Ecknach an der Pfarrer-Steinacker-Straße. Die Denkmalbehörde sah es nicht mehr als erhaltenswert an. Das abgebrochene Wohnhaus gehörte zum Schermer-Hof, der im 18. Jahrhundert zu den sechs größten Höfe im Ort gehörte. Das Grundstück liegt im Umgriff des Bebauungsplans, der nun für den Ecknacher Ortskern aufgestellt wird.

Foto: Erich Echter