Stadtverband freut sich über erfolgreiche Neuerungen bei Förderrichtlinien

Über ein bewegtes Jahr und erfolgreiche Neuerungen im Rahmen der Sportförderrichtlinien berichtete Jörg Seckler, Vorsitzender des Stadtverbandes der Sport- und Schützenvereine Aichach, bei der Jahreshauptversammlung. Er konnte 20 Mitglieder im Schützenheim des Schützenvereins Unterschneitbach begrüßen. Darunter befanden sich die Ehrengäste Zweiter Bürgermeister Josef Dußmann, Raymund Aigner, Stadtrat und Sportreferent, sowie Franz Marb, Gauschützenmeister des Sportschützengaus Aichach.

Dußmann dankte der Vorstandschaft und allen Vereinen für ihr großes sportliches Engagement. Die Vereinsarbeit stelle eine zentrale Stütze in der Gesellschaft dar, die hinsichtlich Gesundheit, Integration, Jugendarbeit und gesellschaftlichem Leben einen unverzichtbaren Beitrag leiste. so Dußmann. Gauschützenmeister Marb bedankte sich bei Jörg Seckler für dessen Engagement und hob den sichtbaren Nutzen des Stadtverbandes - nicht zuletzt aufgrund der Neuerungen im Zuge der überarbeiteten Sportförderrichtlinien - hervor.

Sportreferent Aigner lobte anlässlich des 34-jährigen Bestehens des Stadtverbandes die langjährige und herausragende Arbeit. Er gab bekannt, dass er zum Mai kommenden Jahres seine Funktion als Sportreferent nicht mehr weiterführen wird. Aigner betonte die Notwendigkeit, dass sich die Vereine hinsichtlich anstehender Förderungen rechtzeitig an den Sportreferenten wenden sollten, damit die Gelder im Haushalt der Stadt berücksichtigt werden könnten.

Schatzmeister Manfred Kappel stellte bei seinem Bericht die Einnahmen und Ausgaben des Stadtverbandes gegenüber und erklärte, dass die Kosten im Rahmen des Ball des Sports die Hauptausgaben waren und nicht zuletzt durch die großzügigen Spenden seitens der Sparkasse Altbayern sowie der Stadt Aichach aufgefangen werden konnten. Vorsitzender Seckler sprach in seinem Bericht über den Ball des Sports, der mit der maximalen Anzahl an Besuchern und dem bewährten neuen Konzept hinsichtlich Band und Bühnengestaltung wieder ein voller Erfolg war.

Neben der Teilnahme an verschiedenen Jahreshauptversammlungen der nunmehr 26 angeschlossenen Vereine war das Kernthema für den Vorsitzenden in diesem Jahr die Anpassung der Sportförderrichtlinie der Stadt Aichach, die der Stadtrat einstimmig verabschiedet hatte. Anlass für die Überarbeitung war die grundlegende Änderung der Richtlinien des Freistaates Bayern, die als Grundlage für die Sportförderrichtlinien der Stadt dienten. Die bestehenden Richtlinien wurden daher unter Federführungen des Vorsitzenden mit wichtigen Passagen der neuen Sportförderrichtlinie des Freistaats ergänzt und nach intensivem Austausch mit dem Sportreferenten, dem Gauschützenmeister und Vertretern der Stadt überarbeitet. Sie sehen unter anderem einen deutlich höheren Barzuschuss für die Jugend vor.

Lutz Stammnitz, Präsident des SC Griesbeckerzell, appellierte an die Vereinsvorstände und bat um eine rege Teilnahme am regelmäßig stattfinden Stammtisch. Der zwanglose Austausch sei eine große Hilfe sowie der Kern des Verbundes und helfe, die Stärke der Zusammenarbeit der Vereinsarbeit in der Region zu nutzen. Der nächste Stammtisch findet am 8. Dezember beim BC Aichach statt.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!