Städteinitiative Tempo 30: Aichach macht nicht mit

Am Plattenberg beim Kinderhaus der Lebenshilfe gilt Tempo 30. Der Städteinitiative Tempo 30, die sich dafür einsetzt, dass Kommunen über solche Tempolimits eigenständiger entscheiden können, tritt die Stadt Aichach aber nicht bei.

Plus Der Aichacher Stadtrat diskutiert nochmals ausgiebig über einen Beitritt zu der Initiative von Kommunen aus ganz Deutschland. Was dafür und was dagegen spricht.

Von Claudia Bammer

Es bleibt dabei: Die Stadt Aichach tritt der Initiative "Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeiten" nicht bei. Der Antrag der Grünen-Fraktion wurde im Aichacher Stadtrat mit 19:10 Stimmen abgelehnt. Unterstützung bekamen die Grünen lediglich von der SPD. Zuvor wurde wie schon im Bauausschuss noch einmal ausgiebig diskutiert.

Die bundesweite Initiative setzt sich dafür ein, dass die Kommunen bei der Anordnung von Höchstgeschwindigkeiten mehr Freiheiten gewährt werden. Der Beitritt ist mit keinerlei Kosten verbunden. In der Initiative engagieren sich bereits mehr als 1051 Städte, Gemeinden, Landkreise und ein Regionalverband. Dazu gehören zum Beispiel die Stadt Augsburg, der Landkreis Augsburg, Pöttmes, Kissing und Mering. Die Initiative wird auch vom Deutschen Städtetag unterstützt.

