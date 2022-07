Aichach

07:30 Uhr

Statt am Stadtplatz sollen die Busse an der Martinstraße halten

Plus Auf dem Weg zu einer Verkehrsberuhigung am Stadtplatz sollen erst die großen Busse weichen. Eine Haltestelle an der Martinstraße wird ab Januar 2023 getestet.

Von Claudia Bammer

Wo sollen in Aichach die großen Busse halten, wenn sie vom Stadtplatz verbannt werden? Für diese Frage scheint jetzt eine Lösung gefunden zu sein: Die nahe gelegenste Alternative an der Martinstraße hatte am Platz zu scheitern gedroht. Jetzt ist dort eine Lösung gefunden. Wie Bürgermeister Klaus Habermann am Dienstagabend im Bauausschuss des Aichacher Stadtrats berichtete, soll es dort ab Januar einen Probebetrieb geben.

