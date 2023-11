Statt Halloween feiern viele Aichacher die Nacht des Lichts

Die Aichacher Stadtpfarrkirche ist zur Nacht des Lichts am Vorabend von Allerheiligen übervoll. Eine Lichterprozession mit einer Zeremonie auf dem Friedhof.

In der letzten Oktobertag, am Vorabend von Allerheiligen, feiern seit einigen Jahren immer mehr Menschen Halloween nach amerikanischem Vorbild. Als Alternativprogramm dazu hat die Aichacher Stadtpfarrei in der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt wieder die Nacht des Lichts angeboten.

Die Teilnahme in Aichach ist überwältigend

Überwältigend war die Teilnahme aus den Pfarreien im Stadtgebiet. Die Stadtpfarrkirche war überfüllt. Gebet und Gesang wechselten sich bei Kerzenschein ab mit Momenten der Stille.

Anschließend bewegte sich eine lange Lichterprozession von der Kirche über den Stadtplatz zum Alten Friedhof. Dort erinnerte Stadtpfarrer Herbert Gugler daran, dass für Christen Jesus das Licht der Welt sei.

Nacht des Lichtes Auf dem Alten Friedhof ließ man Luftballons in den Himmel schweben. Foto: Erich Echter

Alle Kirchgängerinnen und Kirchgänger hatten bei der Andacht einen Luftballon erhalten. Diese ließen sie auf dem Alten Friedhof in den dunklen Nachthimmel entschweben. Die Zeremonie sollte daran erinnern, wie die Seelen der Verstorbenen in den Himmel aufgestiegen sind, so Gugler.