Aichach

11:45 Uhr

Statt Wärme aus dem Kanal: Kita Holzgarten wird mit Holz beheizt

Plus Die innovative Heiztechnik mit Wärme aus dem Kanal kommt bei der neuen Kita Holzgarten in Aichach doch nicht zum Zug. Warum der Bauausschuss für eine Pelletheizung ist.

Von Claudia Bammer

An der neuen Kindertagesstätte (Kita) am Holzgarten in Aichach wird schon gebaut. Am Dienstagabend ging es im Bauausschuss des Aichacher Stadtrats noch einmal darum, wie die Kita beheizt wird. Der Grund: Die zunächst geplante Wärmegewinnung aus dem vorbeiführenden Kanal funktioniert nicht. Jetzt hatte der Bauausschuss die Wahl zwischen einer Holzpelletheizung und einer Luftwärmepumpe. Die Entscheidung fiel mit 10:1 deutlich zugunsten der Pelletheizung. Dafür gab es mehrere Gründe.

Im April noch hatte der Stadtrat sich für eine Wärmerückgewinnung aus dem Abwasser des vorbeifließenden Kanals entschieden – die gleiche innovative Heiztechnik wie beim Élysée-Palast in Paris, wie es damals hieß. Sie sollte nicht nur die neue Kita mit Wärme versorgen, sondern auch den bestehenden Kindergarten Holzgarten und die Kinderkrippe Zipfelmütz. Diese beiden Einrichtungen werden derzeit mit einer über zehn Jahre alten Pelletheizung in der Krippe beheizt. Diese wiederum sollte im Kindergarten Klingen weiterverwendet werden, in der die Ölheizung ersetzt werden muss.

