Aichach

06:15 Uhr

Stefan Westermayr löst Helmut Beck im Bauausschuss ab

Plus Die CSU-Stadtratsfraktion schickt Stefan Westermayr statt Helmut Beck in den Bauausschuss. Dieser sieht darin den ersten Schritt zu seinem "Rausschmiss".

Von Claudia Bammer

Eine Neubesetzung gibt es im Bauausschuss des Aichacher Stadtrats. Die CSU-Fraktion hat nach ihrer Fraktionssitzung am Dienstagabend einen Eilantrag gestellt, statt Helmut Beck Stefan Westermayr in den Ausschuss zu entsenden. Die CSU hat in dem Ausschuss vier Sitze. In dem Ausschuss sitzen außerdem Peter Meitinger, Josef Dußmann und Johanna Held.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen