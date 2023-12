Stehtisch auf dem Christkindlmarkt entwendet

Am Sonntagnachmittag bemerkt ein Standbetreiber auf dem Aichacher Christkindlmarkt, dass einer seiner Stehtische fehlt. Die Tat ereignete sich wohl in der Nacht.

Ein Stehtisch ist auf dem Aichacher Christkindlmarkt entwendet worden. Wie die Polizei berichtet, bemerkte ein Standbetreiber den Verlust am Sonntag.

Der Tisch war am Samstag gegen 21.30 Uhr zuletzt an seinem angestammten Platz gesehen worden und am nächsten Tag gegen 14 Uhr verschwunden. Vermutlich ist er in der Nacht auf Sonntag gestohlen worden.

Die Polizei bittet um Hinweise

Zeugen, die Hinweise auf den Verbleib des Tisches geben können, werden gebeten sich telefonisch unter der Telefonnummer 08251/8989-0 bei der Polizei in Aichach zu melden. (bac)