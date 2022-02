Stereostrand in Aichach: Ein Drittel der Tickets ist schon weg

Der Kartenvorverkauf für das Stereostrand-Festival in Aichach läuft gut. Dabei gibt es die ersten Bandnamen erst im März – allerdings nicht auf Facebook & Co.

Noch ist keine einzige Band bekannt. Trotzdem läuft der Kartenvorverkauf für das Stereostrand-Festival in Aichach gut. Für das Musikfestival am 12. und 13. August im San-Depot in Aichach wirbt jetzt bei Nacht auch unübersehbar ein Logo, das auf die Wand des alten Baywa-Lagerhauses an der Bahnhofstraße projiziert wird.

Stereostand Aichach: Am 6. März gibt es die ersten Namen von Bands

Gestartet ist der Vorverkauf Anfang Dezember 2021. Etwa ein Drittel der Tickets ist schon weg, berichtet Stereostrand-Sprecher Dominik Kneißl auf Anfrage unserer Redaktion. Und das, obwohl noch gar nicht bekannt ist, welche Bands und Musiker an den beiden Tagen auf den drei Bühnen stehen werden. Bekannt gegeben werden die ersten Namen laut Kneißl am 6. März: auf der Internetseite des Festivals.

Auf dem alten Baywa-Lagerhaus in Aichach ist nachts nun dieses Logo zu sehen. Es wirbt für das Stereostrand-Festival im August. Foto: Erich Echter

Die Seite wird für das Festival und seine Fans eine größere Bedeutung bekommen, denn das Organisationsteam hat beschlossen, sich aus den sozialen Medien Facebook und Instagram zurückzuziehen. Die Seiten dort werden zwar nicht gelöscht, Neuigkeiten gibt es aber nicht dort, sondern auf der eigenen Homepage. Die Festivalmacher sehen unter anderem den Umgang der Konzerne hinter Facebook & Co mit Hasskommentaren und mit den Daten ihrer Nutzerinnen und Nutzer zunehmend kritisch, erklärt Dominik Kneißl. "Es wäre heuchlerisch, diese Plattformen, deren Verhalten wir verurteilen, für Reichweite zu nutzen", sagt er. "Wir stehen für Werte", sagt er. Gemeinschaft sei einer davon.

Für sein Festival werben will das Stereostrand-Team über die örtliche Presse und die eigene Seite. Auf der erscheinen nun monatlich Podcasts, also Audio- oder Videobeiträge, zu Themen rund um das Festival. Der erste mit Dominik Kneißl, Josh Stadlmaier und Andreas Hager vom Kernteam, der aktuell zu hören ist, dreht sich um die Ursprünge des Festivals. Der nächste soll Anfang März erscheinen. Dann sollen alle, die keine Neuigkeit verpassen wollen, auch die Möglichkeit haben, Benachrichtigungen (Push-Meldungen) zum Festival zu abonnieren.

Gastro-Angebot auf dem Stereostrand-Festival komplett vegetarisch

Werte, die für die Organisatoren schon seit den Anfängen mit dem Stereowald-Festival 2014 wichtig sind, sind auch Regionalität und Nachhaltigkeit. Damit hängt eine weitere Neuerung in diesem Jahr zusammen: Das Stereostrand-Festival wird diesmal fleischlos sein, es gibt ausschließlich vegetarisches Essen. Wie Kneißl erzählt, hat das Team, zu dem 20 bis 30 Personen gehören, darüber "heiß diskutiert". Die Entscheidung war schließlich eindeutig und gilt auch für die Auf- und Abbauarbeiten.