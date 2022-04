Stereostrand: Organisatoren geben weitere Bands bekannt

Bei Stereostrand im August in Aichach stehen Lokal-Matadoren auf der Bühne, aber auch ein Künstler aus New York. Der Osterhase versteckt Gutscheine.

Wer tritt beim Stereostrand-Festival am 12. und 13. August in Aichach auf? Die Organisatoren machen es spannend. Anfang März haben sie die Namen der ersten sechs Stereostrand-Bands verraten. Darunter das schwedische Indie-Pop-Duo Friska Viljor und Granada, die österreichische Neo-Austropop-Band aus Graz. Jetzt ist bekannt: Es werden auch Aichacher Lokal-Matadoren auf der Bühne stehen.

Am Sonntag teilten die Stereostrand-Macher mit, dass erst zu Teilen feststeht, wer auf dem Festival zu hören sein wird. Inzwischen sind weitere Acts bestätigt:

Dazu gehört das Aichacher Alternative-Rock Trio Kalaska. Es hat zuletzt von sich reden gemacht, weil Kalaska ihr ganzes Probe-Haus in Obergriesbach in eine Unterkunft für ukrainische Geflüchtete umgebaut hat. Nun freut sich das Trio, die Stereostrand-Bühne zu entern.

Auch Skydrunk ist beim Stereostrand 2022 dabei

Nicht fehlen dürfen die Lokal-Matadoren von The Sensational Skydrunk Heartbeat Orchestra mit Josh Stadelmaier, einem der Festival-Macher. Bei Skydrunk trifft Off-Beat auf Pop-Melodien, Tanzwütige kommen genauso auf ihre Kosten wie Fans ruhigerer Töne.

Der Künstler Loren Beri nimmt den weiten Weg von New York City auf sich, um in Aichach mit seinem Synth-Pop zu begeistern. "Neben Künstlerinnen und Künstlern aus Österreich, der Schweiz, Brasilien, Spanien und Schweden ist Loren Beri sicherlich der internationalste Act, der jemals die Stereostrand Bühne betreten hat", heißt es in einer Mitteilung der Veranstalter.

Lesen Sie dazu auch

Maxi Pongratz, Sänger der Band Kofelgschroa, kommt zum Stereostrand im August nach Aichach. Foto: Peter Urban (Archivbild)

Maxi Pongratz, der Sänger der Band Kofelgschroa, veröffentlicht dieser Tage sein drittes Soloalbum. Nachdenkliche, oft lustige Texte in Mundart zu Musik, die zwischen Jazz, klassischer Volksmusik und Pop hin und her springt, erwarten das Festivalpublikum.

Die zwei Frauen von Umme Block aus München machen Elektropop und wollen ihr Publikum tanzen sehen. Sie hätten bereits 2019 auf dem Stereostrand gespielt, wäre dies nicht wegen Covid abgesagt worden.

Die Münchner Indierock-Band Matija kennt so manche/r bereits von ihrem Auftritt im Stereostadion in Aichach, wo sie in Zeiten zwischen Lockdown und Konzertverboten mit ihrem energetischen, positiven Sound kurzzeitig die Sonne in den Herzen der Zuhörenden zum Scheinen brachten - bevor sie wegen eines Unwetters ihre Show unterbrechen mussten.

Was der Osterhase auf dem Stereostrand-Gelände versteckt

Die Veranstalterinnen und Veranstalter des Festivals haben sich für Karsamstag, 16. April, eine besondere Osterhasensuche einfallen lassen. Wer zwischen 14 und 15 Uhr ans Festivalgeläde kommt, hat die Chance, einen von zehn dort versteckten Gutscheinen zu finden. Diese können vor Ort beim Festivalteam in ein Wochenendticket eingelöst werden. Es ist nur einer pro Person möglich. Auch Tickets können gekauft werden.

Laut Mitteilung wird der Stereostrand-Podcast bald fortgesetzt. Wegen der Entwicklungen in der Ukraine hatte die Verantwortlichen "einfach nicht so locker-flockig über ein Festival" plaudern wollen. Nun wollen sie die Menschen aber weiter mit Informationen rund um Stereostrand versorgen. Weitere Informationen, Bilder und Videos der Bands findet man auf der Homepage www.stereostrand.de. (AZ)