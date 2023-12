Aichach

Stimmungsvolle Atmosphäre beim Lichterfest auf Schloss Blumenthal

Plus Beim Lichterfest auf Schloss Blumenthal erwartet die Besucher eine stimmungsvolle Atmosphäre. Licht, Kunst, Lagerfeuer und ein abwechslungsreiches Programm sorgen für Kurzweil.

Von Alice Lauria

Im Schloss Blumenthal findet dieses Jahr an den ersten drei Adventswochenenden jeweils freitags und samstags ein Lichterfest statt. Beim Auftakt am Freitag vor dem ersten Adventswochenende herrschte eine stimmungsvolle Atmosphäre. Dafür sorgten zahlreiche bunte Lichter und Strahler, die nicht nur die Bäume und Gebäude in märchenhafte Farben tauchten, sondern wunderbarerweise auch die Massen an frischem Schnee.

Die winterlichen Straßenverhältnisse hatten allerdings auch einige Besucherinnen und Besucher abgeschreckt. Diejenigen, die trotz allem gekommen waren, erlebten kurzweilige Stunden. Vor dem Eingang des Gasthauses und unter den tief hängenden Ästen der Kastanienbäume waren kleine Buden im Kerzenschein aufgebaut. Ein Lagerfeuer prasselte und lud zum Aufwärmen ein. Am Nachmittag begann das Lichterfest mit einer Märchenstunde für Kinder, gefolgt von geselligem Plätzchenbacken und Verzieren in der Lounge des Hotels.

