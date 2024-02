Hetze aus den eigenen Reihen: Feuerwehrkommandant will durchgreifen

Der Aichacher Not-Kommandant berichtet von Hetze in sozialen Medien gegen ihn und die Feuerwehr. Das will er sich nicht mehr bieten lassen. Was er plant.

Störfeuer aus den eigenen Reihen machen dem Not-Kommandanten der Aichacher Feuerwehr das Leben schwer. In der Mitgliederversammlung der Freiwilligen Feuerwehr berichtete Werner Mayer diese Woche von Hetzereien in sozialen Medien. Das will er sich nicht länger bieten lassen.

Mayer hatte in seinem Bericht geschildert, dass nicht nur er sich persönlich, sondern die gesamte Feuerwehr immer wieder speziell in den sozialen Medien heftigen Angriffen ausgesetzt sieht, etwa nach Einsätzen. Dabei wird auch Kritik an der Art und Weise der Einsätze geübt. Diese bezeichnete Mayer in der Versammlung als feige und unkameradschaftlich.

Der Not-Kommandant wehrt sich gegen die Angriffe

Nachdem der Not-Kommandant nun den Schritt an die Öffentlichkeit gewagt hat, hofft er darauf, dass diese Art von Störfeuer ein Ende findet: „Ich gehe davon aus, dass sich das jetzt beruhigt.“ Andernfalls, so betont der Feuerwehrmann, werde er die Angriffe nicht länger dulden: „Dann muss ich dem massiv nachgehen.“

Dabei schließt Mayer auch einen Vereinsausschluss nicht aus. Das wäre ein ungewöhnlicher und damit auch seltener Vorgang. Aber laut der Satzung wäre es möglich, dass sich ein Mitglied auf diese Weise aus dem Verein verabschieden muss. Darauf weist der Not-Kommandant ausdrücklich hin: „Wer den Kommandanten kritisiert, kann ausgeschlossen werden.“ Dazu wird es freilich nicht von heute auf morgen kommen. Mayer: „Es ist schwierig, das jemandem nachzuweisen. Man muss was Konkretes in der Hand haben, vielleicht Zeugen.“

Mayer ist vor über zwei Jahren alt Not-Kommandant der Aichacher Feuerwehr eingesprungen. Seither ist die Feuerwehr auf der Suche nach einem Nachfolger für den damaligen Kommandanten Christoph Fischer. Dieser und sein Stellvertreter Dominik Wenger hatten auf eigenen Wunsch um ihre Entlassung gebeten.

Lesen Sie dazu auch