Stofferl Well strawanzt durchs Wittelsbacher Land

Für seine TV-Sendung trifft Stofferl Well die Liedermacherin Moni Wagner und Kabarettistin Martina Schwarzmann. Eine besondere Begegnung erlebt er in Ebenried.

Zu "Stofferl Wells Bayern" gehört auch das Wittelsbacher Land. Für seine Fernsehsendung war der Spross der berühmten Musikerfamilie Well im Landkreis Aichach-Friedberg unterwegs. Die Folge mit dem Titel "Strawanzen im Wittelsbacher Land" wird am Montag, 9. Januar, um 20.15 Uhr im Fernsehen des Bayerischen Rundfunks (BR) ausgestrahlt.

Aus dem Wittelsbacher Land stammt nicht nur der Räuber Kneißl, sondern auch Stofferl Wells Mutter Traudl. Sein ältester Bruder Hermann lebt heute noch in der geschichtsträchtigen Gegend, wo sich auch die österreichische Kaiserin Sisi in jungen Jahren aufgehalten haben soll. Auf dem Weg in die alte Heimat kreuzt die junge Sängerin Moni Wagner aus Tödtenried (Gemeinde Sielenbach) Stofferls Weg. Gemeinsam philosophieren die beiden über Straßenmusik und den Wunsch nach Selbstverwirklichung.

Stofferl Well in Aichach-Friedberg: Einblick in den "lechroanischen" Dialekt

Diesen Schritt hat Martina Schwarzmann längst getan. Stofferl Well trifft die Kabarettistin im "Canada", einem Hotspot der Kleinkunst im Wittelsbacher Land, wo sprachlich immer wieder das "Lechroanische" durchklingt. Zwei Frauen, die Stofferl am Straßenrand aufhalten, geben einen Einblick in diesen Dialekt, der zwischen Bairisch und Schwäbisch changiert und besondere Ausdrücke kennt.

Eine besondere Begegnung erlebt Stofferl Well zum Abschluss der "Strawanzen"-Tour mit Eva Ziegler aus Ebenried (Markt Pöttmes). Sie hat den Musiker schon als Kind auf der Bühne erlebt und ist seither sein Fan. Dazu gehört sie zu den "Vereinigten Well-Verehrerinnen". Mittlerweile erblindet, singt sie mit ihm einen Klassiker von Wastl Fanderl, "Kimmt schee hoamli de Nacht".

Beim "Strawanzen im Wittelsbacher Land" begegnet Stofferl Well auch der Liedermacherin Moni Wagner aus Tödtenried. Foto: BR/Filmbüro Münchner Freiheit GmbH/Philipp Thurmaier

Wer Stofferl Well sonst noch begegnet ist, ist in der TV-Sendung zu sehen. Nach der Ausstrahlung am 9. Januar ist sie noch zwölf Monate lang in der Mediathek des BR zu finden. (AZ)