Straßen nach Oberwittelsbach und Griesbeckerzell werden saniert

Beim Ausbau der schmalen Straße zwischen Aichach und Oberwittelsbach hat der Schutz der alten Baumallee Vorrang. Warum die Stadträte keine neue Trasse wollen.

Die Stadt Aichach will die seit vielen Jahren diskutierte Sanierung von zwei Verbindungsstraßen der Stadtteile Oberwittelsbach und Griesbeckerzell in Angriff nehmen. Der Bauausschuss hat jetzt die Planungsvarianten erörtert und dem Stadtrat den Ausbau empfohlen. Beide Strecken sind marode und gefährlich. Zum einen geht es um die schmale Straße direkt an der geschützten Baumallee zwischen Aichach und Oberwittelsbach. Zum anderen um den Abschnitt zwischen Zell und Haunswies (Affing).

Die Straße nach Oberwittelsbach ist in einem besonders schlechten Zustand. Wie Michael Thalhofer, stellvertretender Bauamtsleiter, in der Sitzung erläuterte, ist der Streckenabschnitt, der östlich der B300-Überführung beginnt und am Ortseingang des Stadtteils endet, etwa 1,8 Kilometer lang. Die Straße ist 4,50 Meter breit. Geprägt ist die Strecke von einer Baumallee direkt an Straße mit 160 bis 170 Jahre alten und zum Teil mächtigen Bäumen. Die Eichen, aber auch Linden, Eschen und Ahornbäume sollen unbedingt erhalten bleiben. Sie engen aber bereits den Fahrbahnrand ein und wölben mit ihren Wurzeln teilweise den Asphalt auf. Laut einer Verkehrszählung vor etwa zehn Jahren sind dort etwa 700 Fahrzeuge pro Tag unterwegs.

Die Kreuzung auf der Verbindungsstraße zwischen Oberwittelsbach und Aichach soll zum Kreisverkehr ausgebaut werden. Foto: Erich Echter

Problematisch ist die Kreuzung mit Stopp-Schild an der Verbindungsstraße zwischen Unterwittelsbach und Untergriesbach. Dort hat sich 2013 ein Verkehrsunfall mit zwei Todesopfern ereignet. In diesem Bereich gilt schon seit Längerem ein Tempolimit von 70 km/h in Verbindung mit einem Verkehrsschild, das auf die unebene Fahrbahn hinweist. Auch der Wechsel des Geh- und Radwegs von Aichach kommend von der südlichen Seite auf freier Strecke auf die nördliche Seite ist eine Schwachstelle.

Tempo soll auf 70 Kilometer begrenzt bleiben

Schon im vergangenen Jahr wurden im Ausschuss mehrere Planungsvarianten vorgestellt: Zwei davon sehen eine neue, 5,50 Meter breite Trasse im Abstand von 7,50 Meter zu den Bäumen und einen Kreisverkehr an der Kreuzung vor. Neu vorgestellt wurde in der Sitzung eine bestandsorientierte Sanierung der vorhandenen Straße - klarer Favorit des Gremiums. Zum einen aus Kostengründen, aber auch der deutlich geringere Flächenverbrauch und die Beibehaltung des Tempolimits von 70 km/h überzeugte die Stadträtinnen und Stadträte. Nur Kristina Kolb-Djoka stimmte dagegen. Die SPD-Fraktionschefin hatte einen weitergehenden Vorschlag: Ganz auf die Sanierung verzichten. Ihre Begründung: Oberwittelsbach sei auch über die Verbindungsstraße vom Mauerbacher Kreisverkehr aus zu erreichen und die Stadt stehe derzeit vor großen finanziellen Herausforderungen, insbesondere bei der Kinderbetreuung. Für diese Argumentation gab es aber viel Widerspruch aus dem Ausschuss. Die Straße sei im aktuellen Zustand gefährlich und notwendig und binde den Stadtteil zum Beispiel an die Nahversorgung an.

Bei einer Neutrassierung müsste die Stadt rund 14.000 Quadratmeter Grund erwerben. Das könnte schwierig werden und das Projekt verzögern, fand Marc Sturm (FWG) einen weiteren Grund für die Sanierungslösung. Die Fahrbahn muss dabei auf alle Fälle im Alleebereich zum Teil abgebrochen werden. Die Straße soll fünf Meter breit werden und mindestens 1,50 Meter von den Bäumen wegrücken. Im Bereich der Allee sind keine Schutzplanken notwendig, wenn es bei Tempo 70 bleibt. Das Bankett soll auf jeder Straßenseite einen Meter breit werden. Der Wechsel des Radwegs südlich der Straße von Aichach kommend soll dann verkehrssicher am neuen Kreisel auf die Nordseite erfolgen.

Stadt muss mit Kosten von 1,3 Millionen Euro rechnen

Auf dem Stück westlich des Ortseingangs von Oberwittelsbach wird die Straße lediglich neu asphaltiert. Die Bauverwaltung geht von einem Grunderwerb von 3250 Quadratmetern bei dieser Variante aus. Nachteil ist, dass eine Sanierung geringer gefördert wird. Bei einer Neutrassierung mit Kosten von bis zu 3,1 Millionen Euro müsste die Stadt 1,85 Millionen übernehmen. Bei der jetzt vom Ausschuss empfohlenen Sanierungsvariante (1,75 Millionen) bleibt die Stadt mit rund 1,3 Millionen Euro Eigenanteil hängen. Im Zuge des Ausbaus soll auf alle Fälle auch die Weiterführung der Strecke mit dem Wittelsbacher Weg in die Stadt bis zur Schrobenhausener Straße und der begleitende Radweg saniert werden. Die Bauverwaltung rechnet hier mit Kosten von 250.000 Euro für die Asphaltarbeiten.

Die Straße von Griesbeckerzell (Aichach) in Richtung Haunswies (Affing) soll ausgebaut werden. Foto: Erich Echter

Noch teurer wird der Ausbau der Straße von Griesbeckerzell in Richtung Hausnwies. Die Bauverwaltung geht für das 1,5 Kilometer lange Straßenstück und den seit Jahren geforderten begleitenden Radweg bis zur Abzweigung nach Edenried mit Kosten von über 4,7 Millionen Euro aus. Die viel befahrene Straße mit einem vergleichsweise hohen Anteil an Schwerlastverkehr soll sechs Meter breit werden. Vorgesehen sind zwei Meter breite Entwässerungsmulden an beiden Straßenseiten. Der Radweg wird mindestens 2,50 Meter breit. Als Geschwindigkeitsbremse ist am Ortseingang von Zell eine Querungshilfe geplant und für die Abzweigung nach Edenried ist eine Linksabbiegespur vorgesehen.

Gemeinsames Tiefbauprojekt bei Zell: Straße, Radweg und Hochwasserschutz

Die Stadt Aichach will die Verbindungsstraße zwischen Griesbeckerzell und Haunswies ausbauen. Im nächsten Jahr soll mit dem rund 400 Meter Abschnitt zwischen dem Ortsende und dem Hochwasserrückhaltebecken begonnen werden. Foto: Erich Echter

Für dieses Projekt kann die Kommune laut Thalhofer mit einem Zuschuss zwischen 55 und 60 Prozent der Kosten rechnen. In Angriff nehmen will die Stadt aber zunächst nur - voraussichtlich schon nächstes Jahr - einen rund 400 Meter langen ersten Abschnitt westlich von Griesbeckerzell. Dort soll nämlich im nächsten Jahr auch ein Hochwasserrückhaltebecken entstehen. Ein Teil des Radwegs verläuft auf der Dammkrone des Beckens. Die Straße muss für die Kanalbaumaßnahme sowieso aufgerissen werden. Die Bauverwaltung empfahl deshalb nachdrücklich, beide Tiefbauprojekte gemeinsam in Angriff zu nehmen, um so Kosten einzusparen. Mit diesem Vorschlag rannte Thalhofer offene Türen beim Ausschuss ein.