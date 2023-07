Aichach

vor 51 Min.

Stürmischer Applaus für Andreas Kümmert im Café Dahoam

Plus Zum dritten Mal gastiert Musiker Andreas Kümmert im Café Dahoam in Aichach. Die 70 Besucher sind begeistert und applaudieren am Schluss stehend.

Von Manfred Zeiselmair

Er steht auf großen Festivals in Bremen, Hamburg oder Stuttgart auf der Bühne, mit Stars wie Beth Hart, Kim Wilde oder Nena, hat in legendären Clubs wie dem Pariser Bataclan gespielt – und war nun zum dritten Mal im Café Dahoam in Aichach zu Gast: Andreas Kümmert, der stimmgewaltige „Voice of Germany“-Gewinner 2013, sorgt an diesem lauen Sommerabend für ein unvergessliches Kneipenkonzert.

Café-Betreiberin Patricia Hullah freute sich über rund 70 Besucher und Besucherinnen auf ihrer voll besetzten Sonnenterrasse. Der fränkische Rockbarde hat sich in den vergangenen Jahren zu einem der aufregendsten Singer/Songwriter Deutschlands entwickelt. Seit seinem TV-Erfolg vor zehn Jahren und dem überraschenden Verzicht auf seine Teilnahme am Eurovision Song Contest wegen einer Angststörung hat der Berufsmusiker mehrere Alben veröffentlicht. Er hat sich einen festen Platz in der deutschen Musikszene erobert.

