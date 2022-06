Suchtfachambulanz der Caritas in Aichach hat eine neue Leiterin

In der Aichacher Suchtfachambulanz des Caritasverbandes mit den Außenstellen Friedberg und Mering gibt es eine neue Leiterin - und eine neue Telefonnummer.

Die Suchtfachambulanz des Caritasverbandes für die Diözese Augsburg in Aichach mit ihren Außenstellen in Friedberg und Mering hat eine neue Leitung. Monika Heitzinger-Furchner hatte die Beratungsstelle viele Jahre geführt und ist inzwischen in Rente. Ihre Nachfolgerin ist Marta Budna-Lamla.

Sie war Fachkollegin von Heitzinger-Furchner in Schwabmünchen. Budna-Lamla ist Sozialpädagogin und Suchttherapeutin und blickt einer Mitteilung zufolge auf zehn Jahre Mitarbeit in der Caritas-Suchtfachambulanz in Schwabmünchen zurück. Eine Besonderheit bringt sie mit nach Aichach: Sie spricht Polnisch als zweite Muttersprache. "Klar also, dass ich auch in Polnisch berate." Auch wenn der Leitungswechsel der Caritas zufolge nicht damit zu tun hat, ergab sich gleichzeitig eine andere Neuerung: Die Telefonnummer der Suchtfachambulanz hat sich geändert.

Neue Leiterin der Suchtfachambulanz sorgt sich um alkoholabhängige Frauen

Budna-Lamla bringt als junge Mutter von zwei Töchtern im Schulalter eine Sorge aus ihrer Beratungszeit in Schwabmünchen mit: "Mich beschäftigt zurzeit besonders die Sorge um die Frauen, die zwar schon vor der Pandemie Alkohol zu stark konsumiert hatten, aber deren psychische Belastung durch die Sondersituationen des Home-Schooling oder Homeoffice noch einmal mehr zugenommen hat." Die Abhängigkeit zum Beispiel vom Alkohol als vermeintliches Mittel der Problemlösung habe sich bei ihnen verschlimmert, so ihre Beobachtung.

"Im Gegensatz zu Männern läuft der Konsum bei Frauen ja heimlich ab. Und sie wollen ja immer funktionieren, auch weil sie ständig Angst haben, sie könnten ihre Kinder verlieren, wenn ihre Abhängigkeit bekannt würde." Budna-Lamla sieht in dieser Entwicklung eine Nachwirkung der Corona-Pandemie, die jetzt anfange, sich mehr und mehr zu zeigen.

Budna-Lamla: Viele kommen mit Tempo des Alltags nicht mehr zurecht

Eine weitere Sorge für die Suchttherapeutin der Caritas ist, dass sich der missbräuchliche Konsum aufgrund der Digitalisierung der Beschaffungsmärkte etwa bei den sogenannten Badesalzen oder dem Computerspiel zunehmend individualisiert. "Das war früher anders", sagt sie.

Verstärkt werde diese Entwicklung durch Veränderungen der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und des Arbeitslebens. Die Heterogenität des sozialen Umfelds, das Tempo des Alltags, die tägliche geforderte Flexibilität lasse viele Menschen nicht mehr zur Ruhe kommen. Budna-Lamla weiß: "Es sind nicht wenige, die mit diesem Druck und diesem Tempo nicht zurechtkommen."

Suchtfachambulanz der Caritas in Aichach hat eine neue Telefonnummer

Suchtberatung bedeute deshalb für sie nicht nur, die spezifische Fachberatung zu leisten. Sondern auch, in den Blick zu nehmen, dass die betroffenen Menschen wieder zu sich finden können, herunterfahren "und vielleicht auch Mut zu einem Minimalismus entfalten, um sich abgrenzen zu lernen". Für Budna-Lamla eine spannende Herausforderung. Sie sagt: "Wir werden vielleicht manches Angebot anpassen müssen."

Die neue Telefonnummer der Suchtfachambulanz der Caritas lautet: 08251/8864280. Auch die Faxnummer hat sich geändert: 08251/8721134. (AZ)