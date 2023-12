Friedensflagge aus 2,50 Metern Höhe gestohlen

Eine Flagge mit der Friedenstaube und dem Schriftzug "Pace", dem italienischen Wort für "Frieden" wird im Aichacher Ortsteil Sulzbach gestohlen.

Eine Flagge ist im Aichacher Stadtteil Sulzbach entwendet worden, berichtet die Polizei. Der Vorfall ereignete sich in der Zeit von Donnerstag bis Samstag.

Die Flagge war bei einem frei stehenden Einfamilienhaus in der Siedlungsstraße an einer Garage in 2,5 Metern Höhe angebracht. Sie zeigt eine Friedenstaube und den Schriftzug „Pace“, dem italienischen Wort für "Frieden", auf einem Regenbogenuntergrund.

Die Polizei in Aichach bittet um Hinweise

Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten sich telefonisch bei der Polizeiinspektion Aichach unter der Telefonnummer 08251/8989-0 zu melden. (bac)