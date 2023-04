Susanne Salvermoser stellt ihre farbenreichen Bilder im Rathaus aus

Bis zum 17. Mai läuft die Ausstellung "Farbenspiel" im Aichacher Rathaus. Die Werke der Augsburger Künstlerin bringen den Frühling in das Aprilwetter.

Bereits zum zweiten Mal stellt die Augsburger Malerin Susanne Salvermoser im Aichacher Rathaus ihre Werke aus. Momentan läuft die Ausstellung zum Thema "Farbenspiel", dessen Name Programm ist. Dem Auge des Betrachters entgeht dabei nicht, dass die Künstlerin es versteht, die passende Farbe an den rechten Fleck zu setzen. Die ausgestellten Bilder sind landschaftliche, figürliche, florale und abstrakte Werke, die farblich fein aufeinander abgestimmt sind.

Bei der Eröffnung sagte Bürgermeister Klaus Habermann, dass der Name "Farbenspiel" ein treffender Name für die Ausstellung sei. Mit Blick auf das momentan nicht gerade freundliche Wetter meinte er: "Farben tun gut in dieser witterungsbedingt eher noch trüben Jahreszeit."

Susanne Salvermoser malt seit ihrem 16. Lebensjahr

Die Bilder von Susanne Salvermoser sind seit vielen Jahren in Augsburg und der Region zu sehen. Seit ihrem 16. Lebensjahr lässt sie das Malen und Zeichnen nicht mehr los. In der ersten Zeit bevorzugte sie die Aquarelltechnik und seit einigen Jahren wechselte sie zur Acrylmalerei. Spannend daran sei, dass man Übermalen könne. Besonders die Farbübergänge können hart oder weich gestaltet werden. Auch kann mit Pinsel und Spachtel gearbeitet werden.

Weil sie die Faszination der Malerei nicht loslässt, bildet sie sich seit 40 Jahren ohne Unterbrechung weiter. Fast wöchentlich besucht Salvermoser Kurse in den verschiedenen Ateliers sowie Lehrgänge und Sommerkurse bei den verschiedensten Künstlerinnen und Künstlern. Wenn sie nicht in ihrem Atelier malt, hilft sie in der städtischen Kindertagesstätte Augsburg, dessen Leiterin sie lange Jahre war. Weiter ist sie aktive Chorsängerin und begeisterte Jazztänzerin.

Die Ausstellung geht bis zum 17. Mai und kann zu den üblichen Geschäftszeiten des Rathauses in Aichach besichtigt werden.