Aichach

06:00 Uhr

Tag des Bieres: Als Brauereien den Aichacher Stadtplatz säumten

Plus Rechtzeitig zum "Tag des deutschen Bieres" erzählt Franz Gutmann Wissenswertes über Bier und Aichacher Wirtschaften – und über Frauen, die Bier brauten.

Von Gerlinde Drexler

Bier war früher das Getränk der armen Leute. Hoffähig machte es ein paar Jahrhunderte später ein Herzog aus dem Hause Wittelsbach. Bei einem unterhaltsamen Rundgang mit dem Aichacher Stadtführer Franz Gutmann lernen die knapp 20 Teilnehmer auch den Unterschied zwischen ober- und untergärigem Bier und erfahren, warum „Bierspione“ nach England reisten. Das Angebot der Volkshochschule – rechtzeitig zum Tag des deutschen Bieres am 23. April – hat den Titel „Geschichten rund ums Bier und Brauereien in und aus Aichach“.

Wo das Bier seinen Ursprung hat? Vermutlich komme es aus dem Zweistromland, also einem Gebiet, zu dem der heutige Irak, Südwest-Iran, Syrien und Südost-Anatolien gehören, erzählt Gutmann. „Dort hat man in Amphoren Reste gefunden, die so etwas Ähnliches wie Bier gewesen sein könnten.“ Der Legende nach ließ vor etwa 6000 Jahren ein sumerischer Brotbäcker den Teig zu lange in der Sonne stehen. Die Hefekulturen setzten den Gärprozess in Gang und der Bäcker hatte eine klebrige Masse mit berauschender Wirkung. Der Siegeszug des Bieres begann. Man munkle sogar, dass der Mensch wegen des Bieres sesshaft geworden sei, so der Stadtführer. „Als Wanderer und Jäger kann man kein Bier brauen.“ Der Gerstensaft brauche Zeit zum Gären.

