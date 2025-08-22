Icon Menü
Aichach: Tagestour des DAV Aichach auf die Namloser Wetterspitze

Aichach

Tagestour des DAV Aichach auf die Namloser Wetterspitze

Auch die Jugend ist mit dabei. Zum Abschluss gab es eine Abkühlung für die Füße im Namlosbach.
Von Elisabeth Oswald
    Die Bergsteiger des DAV Aichach genießen die Aussicht von der Namloser Wetterspitz.
    Die Bergsteiger des DAV Aichach genießen die Aussicht von der Namloser Wetterspitz. Foto: Elisabeth Oswald

    Bei bestem Sommerwetter führte Elisabeth Oswald  acht Bergsteiger des DAV Aichach auf die Namloser Wetterspitze (2553 Meter) in den Lechtaler Alpen. Erfreulicherweise war der Altersdurchschnitt der Teilnehmer bei dieser Tour vergleichsweise niedrig. Vom Wanderparkplatz in der Nähe von Namlos ging es Richtung Fallerschein und weiter über Almwiesen, Bergbäche und durch die Latschenregion. Über das typische Lechtaler Gestein wurde schließlich der Gipfel der Namloser Wetterspitze erreicht, von wo man eine herrliche Aussicht hatte. Nach einer ausgiebigen Rast erfolgte der Abstieg am Kamm entlang Richtung Grubigjoch und weiter nach Namlos, wo die sich besonders die müden Füße über eine Abkühlung im Namlosbach freuten. 

