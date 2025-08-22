Tagestour des DAV Aichach auf die Namloser Wetterspitze

Bei bestem Sommerwetter führte Elisabeth Oswald acht Bergsteiger des DAV Aichach auf die Namloser Wetterspitze (2553 Meter) in den Lechtaler Alpen. Erfreulicherweise war der Altersdurchschnitt der Teilnehmer bei dieser Tour vergleichsweise niedrig. Vom Wanderparkplatz in der Nähe von Namlos ging es Richtung Fallerschein und weiter über Almwiesen, Bergbäche und durch die Latschenregion. Über das typische Lechtaler Gestein wurde schließlich der Gipfel der Namloser Wetterspitze erreicht, von wo man eine herrliche Aussicht hatte. Nach einer ausgiebigen Rast erfolgte der Abstieg am Kamm entlang Richtung Grubigjoch und weiter nach Namlos, wo die sich besonders die müden Füße über eine Abkühlung im Namlosbach freuten.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!