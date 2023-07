Tango im Aichacher Spitalhof ist ein Besuchermagnet

Das Ensemble Tocar präsentiert in Aichach sein Tangoprogramm und begeistert die Zuhörerinnen und Zuhörer. Unter den vier Musikern ist auch ein Aichacher Urgestein.

Der Tangoabend im Rahmen der "Aichacher Konzerte" , die die Stadt Aichach ins Leben gerufen hat, war sichtlich ein Publikumsmagnet: Der Spitalhof in Aichach war am Samstagabend recht gut frequentiert. Unter dem Motto „lo que vendra“ (was noch kommen mag) entführte das Tangoensemble Tocar die Besucher und Besucherinnen in die faszinierende Welt des Tango Argentino.

Das Repertoire, das das Ensemble an diesem Abend auf der Bühne präsentierte, reichte von den Anfängen des Tango Argentino bis Astor Piazzolla.

Gregor Holzapfel aus Aichach an der Gitarre

An der Gitarre war Gregor Holzapfel zu hören. Er ist ein musikalisches Aichacher Urgestein. Bereits seit 1988 arbeitet er regelmäßig mit den Augsburger Philharmonikern zusammen. Martin Frank zeigte auf der Violine sein Können. In der Musik geht er verschiedene Wege. Sein starkes Interesse für Folklore und ethnischer Musik führte ihn auch zum argentinischen Tango.

Den Kontrabass zupfte Herbert Hengstler. Er studierte am Leopold-Mozart-Konservatorium Augsburg und an der Musikhochschule München. Der vierte im Bunde war Stefan Schwab mit seiner Klarinette. Seinen ersten Klavierunterricht erhielt er an der städtischen Musikschule Freising.

Das Publikum in Aichach war sichtlich begeistert. Fazit: Das Ensemble bot einen fesselnden und unterhaltsamen Abend.