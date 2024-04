Taschendieb stiehlt Geldbeutel in Lidl-Filiale in Aichach

Eine Frau lässt ihre Geldbörse im Einkaufswagen liegen. Das wird ausgenutzt. In der Lidl-Filiale häufen sich die Taschendiebstähle. Das hat einen Grund.

Einer 53-Jährigen ist im Lidl-Markt im Milchwerk in Aichach aus dem Einkaufswagen der Geldbeutel gestohlen worden. Laut Polizeibericht ereignete sich der Taschendiebstahl im Discounter in der Augsburger Straße am Samstag gegen 11.30 Uhr. In der Geldbörse befanden sich sämtliche Dokumente sowie 300 Euro Bargeld. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizeiinspektion Aichach unter der Telefonnummer 08251/8989-0 entgegen. Ein Polizeisprecher bezeichnete auf Anfrage die Ablage des Geldbeutels im Wagen als "sehr unvorsichtig".

Acht angezeigte Taschen-Diebstähle in Aichacher Lidl-Filiale im Jahr 2023

Auf der anderen Seite häuften sich In der Aichacher Lldl-Filiale im vergangenen Jahr die Taschendiebstähle. Acht Anzeigen liegen für 2023 vor, so die Aichacher Polizei im Januar auf Anfrage unserer Redaktion. Zum Vergleich: Bei konkurrierenden Einzelhändlern in Aichach wie Edeka und Aldi wurde im selben Zeitraum jeweils nur ein einziger Diebstahl angezeigt. Die Polizei verwies in diesem Zusammenhang darauf, dass dort – im Gegensatz zu anderen Supermärkten – keine Videokameras zur Überwachung installiert sind. Auf Anfrage unserer Redaktion verwies das Unternehmen zu Jahresbeginn darauf, dass derzeit überprüft werde, ob in der Aichacher Filiale künftig Sicherheitskameras zum Einsatz kommen.