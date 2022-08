Tausende feiern entspannt Aichachs erstes Stadtfest nach der Corona-Pause

Plus Tausende feiern friedlich und entspannt. Neues Konzept sorgt größtenteils für Entzerrung. Zwei Betrunkene bringt das Rote Kreuz vorsorglich ins Krankenhaus.

„Hier ist viel los“, ist eine Besucherin überrascht, als sie durch das Untere Tor kommt. Am Samstag verwandelt sich die Aichacher Innenstadt zum ersten Mal seit 2019 wieder in einen großen Open-Air-Biergarten und einen Treffpunkt für Jung und Alt. Rund 15.000 Besucherinnen und Besucher waren es beim Stadtfest, lautet die Schätzung der Stadt. Diese hat das Stadtfest-Konzept diesmal abgespeckt. Wie ist das angekommen?