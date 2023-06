Telekom versorgt weite Teile von Aichach mit Turbointernet

Die Telekom will fast 10.000 Haushalten und Betriebe ans Glasfasernetz anschließen. Start ist 2025. Doch nicht alle Teile der Stadt werden so versorgt.

Die Telekom wird in den kommenden Jahren eigenwirtschaftlich das Glasfasernetz für fast 10.000 Haushalte und Gewerbetreibende ausbauen. Die Umsetzung ist ab 2025 in drei Schritten geplant. Stadt und Telekom haben einen entsprechenden Vertrag abgeschlossen.

Glasfaser bis ins Haus ist das Internet der Zukunft. Damit ist das Surfen im Internet mit einer Bandbreite von bis zu einem Gigabit pro Sekunde möglich. Für die Haushalte ist der Anschluss an das Turbointernet kostenlos. Derzeit seien im Stadtgebiet etwa 97 Prozent der Haushalte mit 100 Megabit pro Sekunde (Mbit/s) versorgt, informiert Gerhard Wintermayr, Breitbandpate der Stadtverwaltung.

Der Internetausbau ist für die Stadt Aichach kostenlos

Kostenlos ist der Anschluss auch für die Stadt Aichach. Bei einem eigenen Ausbau mit staatlicher Förderung hätte sie noch zehn Prozent der Kosten tragen müssen. Das wäre kein Pappenstiel gewesen. Laut Wintermayr werden die Ausbaukosten auf 3,5 Millionen Euro für das Stadtgebiet geschätzt. Der Telekom-Ausbau bietet noch dazu den Vorteil, dass alle Anschlussnehmer in den Genuss des Turbointernets kommen. Die staatliche Förderrichtlinie hätte nur Haushalte mit einem Internettempo unter 100 Mbit/s berücksichtigt.

Der Glasfaserausbau soll, den Planungen der Telekom zufolge, 2025 im Aichacher Westen starten. Damit kommen Oberbernbach und Algertshausen als Erste an die Reihe. Im Jahr darauf sind die Kernstadt sowie die Ortsteile Unterwittelsbach und Untergriesbach vorgesehen. 2027 schließlich sollen der Aichacher Süden, Ecknach und das Gewerbegebiet Glasfaser bekommen.

Wie werden die Stadtteile versorgt, die jetzt außen vor bleiben?

Was passiert mit den übrigen Ortsteilen? Klingen und Unterschneitbach haben eine gute Basis noch aus Kabel-Fernseh-Zeiten und sind über Vodafone ans Gigabit-Internet angeschlossen. Allerdings nicht komplett, wie Wintermayr betont. Die Neubaugebiete zum Beispiel haben diesen Versorgungsgrad nicht. Auch in Griesbeckerzell, Sulzbach und Edenried ist noch Bedarf. Das wird Thema der nächsten Stadtratssitzung sein, wie Wintermayr im Gespräch mit unserer Redaktion ankündigt. Ziel sei, in den nächsten Jahren überall auf das gleiche Versorgungsniveau zu kommen, betont er.

Die Deutsche Telekom hat den Glasfaserausbau in Aichach für fast 10.000 Gewerbetreibende und Haushalte angekündigt. Bürgermeister Klaus Habermann (links) und Stefan Hanke von der Telekom (rechts) unterzeichneten im Beisein von Gerhard Wintermayr den Vertrag. Foto: Thilo Kurtz

Das Glasfaser-Internet ist laut Mitteilung so leistungsstark, dass Arbeiten und Lernen zu Hause, Video-konferenzen, Surfen und Streamen gleichzeitig möglich sind. Bürgermeister Klaus Habermann zeigte sich bei der Vertragsunterzeichnung erfreut über die Investition der Telekom und hob die Bedeutung von schnellen und stabilen Internetverbindungen hervor: „Glasfaser ist die Technologie, die die zukünftig notwendigen Datenmengen transportieren kann. Ein Glasfaseranschluss in der eigenen Wohnung oder im eigenen Haus ist genauso wichtig wie ein Anschluss an Strom und Wasser.“

Interessierte am Glasfasernetz können sich jetzt schon anmelden

Die Anwohnerinnen und Anwohner im Ausbaugebiet der Telekom haben jetzt die Chance auf einen Glasfaseranschluss. Allerdings braucht die Telekom dafür das Einverständnis der Eigentümer. Denn um den Anschluss zu legen, muss die Telekom privaten Grund betreten. Unter www.telekom.de/glasfaser können sich Bürgerinnen und Bürger schon jetzt als Interessenten registrieren und eine Genehmigung für die Hauszuführung (HTN) erteilt werden. Details werden dann beim Baustart besprochen. Über den Zeitpunkt werde die Telekom rechtzeitig informieren, heißt es in der Mitteilung. (AZ/jca)