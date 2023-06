Theaterfreunde Wittelsbach feiern gelungene Premiere am Sisi-Schloss

Plus Die Theaterfreunde Wittelsbach zeigen heuer das Stück "Der Geisterbräu". 35 Darsteller bringen in einer liebevoll gestalteten Kulisse die Zuschauer zum Lachen.

Eine gelungene Premiere feierten die Theaterfreunde Wittelsbach am Freitagabend bei ihrer Freilichtaufführung „Der Geisterbräu“ am Sisi-Schloss im Aichacher Stadtteil Unterwittelsbach. Die große Tribüne mit ihren 283 Plätzen vor der liebevoll gestalteten Kulisse des Geisterbäu-Wirtshauses war komplett besetzt.

Bei angenehmen, frühsommerlichen Temperaturen erlebten die Besucher und Besucherinnen einen unterhaltsamen bayerischen Abend voller Humor und Spielfreude. Er war gespickt mit spritzigen Szenen und Dialogen. Die 35 Darsteller und Darstellerinnen unter der Regie des mitspielenden Theaterfreunde-Vorsitzenden Franz Mair und seiner Assistentin Roswitha Oswald harmonierten perfekt und ließen keine Langeweile aufkommen.