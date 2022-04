Thekla Maria Peschl stellt Kalligraphien im Aichacher Rathaus aus

Plus Erstmals sind im Aichacher Rathaus Kalligraphien zu sehen. Sie stammen von der Ingolstädterin Thekla Maria Peschl und nehmen Herz und Augen in Beschlag.

Unter dem Titel "Inspiration" zeigt die Ingolstädter Künstlerin Thekla Maria Peschl zu "kalligraphischen Begegnungen" im Aichacher Rathaus. Zum ersten Mal in der langen Geschichte der dortigen Ausstellungen steht damit die Kunstform der Kalligraphie, also "Die Kunst des schönen Schreibens", im Mittelpunkt. Auf den zwei Etagen und im Treppenhaus sind ab sofort 40 illustrierte Werke der kreativen Künstlerin zu sehen.