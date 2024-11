Thomas Herb führt weiter die Wintersportgruppe der Grubetfreunde

Im Vereinshaus am Grubet zog die Wintersportgruppe der Aichacher Grubetfreunde Jahresbilanz. Im Mittelpunkt standen die Neuwahlen der Fachgruppenleitung. Dabei wurde Thomas Herb für weitere zwei Jahre das Vertrauen ausgesprochen. Thomas Hartel bleibt sein Stellvertreter. Auf die weiteren Posten wurden gewählt: Schatzmeisterin Caroline Schäfer, Schriftführer Manfred Stein, Sportwart Christian Oberhauser, Jugendwarte Benedikt Huber und Martin Herb, zu Beisitzern Martin Aidelsburger, Benedikt Huber, Thomas Kugler und Simon Vogt.

Die Fachgruppe Wintersport hat 220 Mitglieder, davon sind 50 staatlich geprüfte Ausbilder. Das Aus-und Fortbildungsteam mit Christian und Florian Oberhauser, Daniel Ruisinger und Simon Vogt bereitete die Übungsleiter in Gruppen auf die neue Saison vor. Der traditionelle Lady-Day wurde umgetauft und heißt nun Mittwochskracher, somit dürfen nun auch die Männer dabei sein. In der vergangenen Saison holten sich Florian Oberhauser und Nicky Vogt den Vereinsmeistertitel. In den Sparten Snowboard belegten Beate Heitmeir und Felix Aidelsburger den ersten Platz. Florian Oberhauser wurde Vereinsmeister Telemark. Bei den Alpinen belegten Nicky Vogt und Florian Oberhauser den ersten Platz. Kombinationsmeister wurde Florian Oberhauser, die Familie Vogt freute sich über den Meistertitel Familienmeister. Carina Bauch, Anna Sophie Sitzmann, Lukas Oberhauser, Moritz Loder, Laura Ostermaier und Verena Huber haben in der Wintersportgruppe erfolgreich die Grundstufen Prüfung als künftige Ausbilder abgelegt. Für die neuen Skikurse haben sich bereits 117 Skischüler, 25 Anfänger in allen Altersklassen angemeldet. Der Skikursstart ist für den 7. Dezember geplant. Bereits am kommenden Samstag, 16. November, 14 Uhr, findet im Grubethaus für alle Skischüler die Skieinweisung statt.