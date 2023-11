Aichach

18:00 Uhr

Tochter gemobbt? Familienvater bedroht 13-jährigen Schüler

Plus Ein 45-Jähriger droht einem Schüler, ihm die Zähne zu ziehen, weil er sich von ihm ausgelacht fühlt. Bei der Verhandlung vor dem Amtsgericht Aichach zieht er die Reißleine.

Von Gerlinde Drexler

In seiner Ehre gekränkt fühlte sich ein 45-Jähriger aus dem nördlichen Landkreis vom Verhalten eines 13 Jahre alten Schülers. Der Familienvater soll ihn deshalb im November vergangenen Jahres auf dem Schulgelände mehrfach bedroht haben. Unter anderem damit, ihm die Zähne auszuschlagen. Wegen Bedrohung in zwei Fällen hatte er einen Strafbefehl über 13.000 Euro (130 Tagessätze zu je 100 Euro) erhalten. Dagegen legte der 45-Jährige Einspruch ein. Bei der Verhandlung vor dem Aichacher Amtsgericht nahm er einen Rat des Richters an.

Angeklagter: Tochter über Monate gemobbt und geschlagen

Weil seine Tochter über Monate gemobbt und geschlagen worden sei, war der Familienvater in die Schule gegangen und hatte das Gespräch mit den Schülern gesucht. Scheinbar erfolgreich, denn die Jungs hätten das sofort eingesehen und sich bei seiner Tochter entschuldigt, sagte er aus. Als der 45-Jährige sich umdrehte, kam der 13-Jährige auf ihn zu. "Total unvermittelt" habe der zu lachen angefangen. "Er stand da, hat mich angesehen und ausgelacht", so der Familienvater. Laut seiner Aussage begann er daraufhin eine Diskussion mit dem Schüler, der ihn aber beleidigt und provoziert habe. "Er sagte zu mir: Wenn du willst, können wir das in der Toilette klären." Als eine Lehrerin dazu kam, schaltete der Schüler laut dem Angeklagten sofort um und rief, dass der Familienvater ihm Schläge angedroht habe. "Ich habe ihn nicht ein einziges Mal berührt", versicherte der 45-Jährige. Laut Anklage hat er den 13-Jährigen am Pullover gepackt und festgehalten. Außerdem soll er ihm gedroht haben, das Gespräch in der Toilette fortzusetzen.

