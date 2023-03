Tödliche Bluttat in Aichach: Verletzte Ehefrau bestätigt den Tathergang

Plus Drei Tage nach der tödlichen Auseinandersetzung in Aichach kann die Polizei die schwer verletzte Ehefrau befragen. Die Ermittlungen gehen weiter.

Drei Tage nach der tödlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Eheleuten in Aichach konnte die Polizei die schwer verletzte Ehefrau vernehmen. Die 51-Jährige habe den Tatablauf bestätigt, berichtet Dominik Albrecht von der Pressestelle des Polizeipräsidiums Schwaben-Nord auf Anfrage unserer Redaktion.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei kam es am Montag zu einer Auseinandersetzung zwischen der Frau und ihrem 50-jährigen Ehemann in ihrem Haus an einer ruhigen Straße in der Innenstadt. Im Verlauf des Streits hat der Mann nach den bisherigen Erkenntnissen mehrmals mit einem Messer auf seine Ehefrau eingestochen. Die Frau flüchtete schwer verletzt zu einer Nachbarin, die kurz vor 13 Uhr den Notarzt und die Polizei verständigte.

Aichacher Ehemann brachte sich tödliche Verletzungen selbst bei

Als die Polizei vor Ort eintraf, hielt sich der Mann mutmaßlich noch im Haus auf. Er sei aber kurze Zeit später mit augenscheinlich schweren Schnittverletzungen im Außenbereich des Hauses gefunden worden, so die Polizei. Trotz unmittelbarer Versorgung durch die Polizei und der Reanimation durch den Notarzt starb der Mann kurz darauf. Eine Obduktion seines Leichnams am Tag danach ergab laut Polizei, dass der Mann sich die tödlichen Verletzungen selbst beigebracht hatte.

Die Frau wurde ins Krankenhaus gebracht und war am Dienstag nach einer Notoperation außer Lebensgefahr, zunächst aber nicht vernehmungsfähig. Am Donnerstag berichtete die Polizei auf Anfrage, dass die Ehefrau mittlerweile vernommen werden konnte. Sie habe den bislang bekannten Tathergang bestätigt.

Zum Anlass des Streits zwischen dem Aichacher Ehepaar wird noch ermittelt

Wie es zu der Auseinandersetzung gekommen ist, dazu kann die Polizei am Donnerstag noch nichts sagen. "Der Anlass des Streits ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen", sagt Marion Liebhardt von der Pressestelle des Polizeipräsidiums Schwaben-Nord. "Die Ermittlungen laufen weiter."

Wenn diese abgeschlossen sind, werden die Ergebnisse der Staatsanwaltschaft Augsburg vorgelegt. Diese entscheidet dann voraussichtlich über eine Einstellung des Verfahrens. Dominik Albrecht sagt: "Gegen tote Personen kann man nicht ermitteln." (mit ull, jca)