Tödlicher Brand in Aichach: Wahrscheinliche Brandursache steht nun fest

Bei einem Wohnungsbrand in diesem Mehrfamilienhaus in Aichach ist in der Nacht zum 1. Mai eine Frau gestorben.

Plus Nach dem Brand in Aichach in der Nacht zum 1. Mai scheint der Grund für das Feuer nun festzustehen. Auch zum Tod der Bewohnerin gibt es neue Erkenntnisse.

In der Nacht auf den 1. Mai ist eine 54 Jahre alte Frau bei einem Brand in der Dachauer Straße in Aichach ums Leben gekommen. Sie lebte im zweiten Stock eines dreispännigen Reihenhauses mit jeweils sechs Wohnungen an der Ecke Ecknacher Weg. Einer der anderen Bewohner setzte gegen 0.30 Uhr den Notruf ab; Polizei und Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an. Doch die Frau, die sich im Schlafzimmer befand, konnte nur noch tot geborgen werden. Inzwischen sind neue Details zu ihrem Tod und zur Brandursache bekannt.

Frau starb nicht durch die Flammen, sondern war schon zuvor tot

Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Schwaben Nord auf Nachfrage erklärt, ist die Frau nicht aufgrund des Brandes gestorben, sondern war schon zuvor tot. Das haben die Ermittlungen der Kripo ergeben. Nach derzeitigem Stand sei es relativ sicher, dass eine Zigarette der Auslöser des Brandes war. Nach Angaben der Feuerwehr Aichach lag der Brandherd im Schlafzimmer. Einen Vorsatz schließt die Polizei weiterhin aus. "Dafür gibt es keine Hinweise derzeit", sagt eine Pressesprecherin. Die Ermittlungen sind aber noch nicht abgeschlossen.

