54-jährige Frau stirbt in der Nacht bei Wohnungsbrand in Aichach

Ein Nachbar der Wohnung in der Dachauer Straße entdeckt den Brand. Für die Frau in der obersten Wohnung kommt jede Hilfe zu spät. Ihre Identität ist nun geklärt.

Zu einem schweren Brandunglück ist es in der Nacht zum 1. Mai in Aichach gekommen. Bei einem Feuer in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Dachauer Straße kam eine Frau ums Leben. Am Sonntagvormittag informierte die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums auf Anfrage, dass es sich um eine 54-Jährige gehandelt hat, die allein in der Wohnung lebte.

Nach Angaben der Feuerwehr hatte ein Nachbar den Rauch aus der Wohnung entdeckt und den Notruf abgesetzt. Laut Polizei ging dieser kurz vor 0.30 Uhr ein. Obwohl Rettungsdienst und Feuerwehren rasch vor Ort waren, kam für die Frau jede Hilfe zu spät. Nähere Angaben zu ihrer Person konnte die Kripo vor Ort in der Nacht noch nicht machen.

Die vier Feuerwehrleute, die laut Zugführer David Assmuss mit schwerer Atemschutzausrüstung in die verrauchte Wohnung eindrangen, konnten nur noch den Tod der Frau feststellen.

Tödlicher Brand in Aichach: Feuerwehrleute können Feuer in der Wohnung rasch löschen

Den Einsatzkräften gelang es, den Brand rasch zu löschen, sodass sich das Feuer nicht weiter in dem Haus ausbreiten konnte. Es handelte sich um das mittlere von drei Reihenhäusern mit jeweils mehreren Wohnungen.

Bei einem Wohnungsbrand in diesem Mehrfamilienhaus in Aichach ist in der Nacht zum 1. Mai eine Frau gestorben. Foto: Carmen Jung

Die übrigen Bewohnerinnen und Bewohner hatten sich rechtzeitig ins Freie retten können. Sie blieben unversehrt. Das Rote Kreuz betreut die Menschen aktuell noch vor Ort, bis sie die Polizei wieder in ihre Wohnungen zurückkehren lassen kann. Gegen 2.30 Uhr war noch nicht klar, wie lange das dauern würde.

Nach Angaben eines Kripo-Sprechers, ist die Brandursache bislang unklar. Nur eines stellte der Beamte noch in der Nacht unmissverständlich fest: "Brandstiftung kann ausgeschlossen werden." Angaben über die Höhe des Sachschadens gibt es derzeit noch nicht.