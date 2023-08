Aichach

vor 47 Min.

Trachten gehen beim Secondhand-Markt weg wie warme Semmeln

Beim ersten Secondhand-Trachtenkleidermarkt in Aichach ist der Andrang im Pfarrzentrum riesig.

Plus Zum ersten Mal bietet die Aktion Hoffnung im Pfarrzentrum einen Trachtenmarkt an. Der Andrang ist riesig. Der Erlös kommt einer Schule in Uganda zugute.

Von Gerlinde Drexler

Es brummt im Foyer des Pfarrzentrums. Anders lässt sich der Trubel beim Secondhand-Trachtenkleidermarkt am Samstag gar nicht beschreiben. Frauen und Männer, Jüngere und Ältere suchen zwischen den 2000 Dirndln, Blusen, Schürzen, Jankern, Hemden und Lederhosen, ob etwas nach ihrem Geschmack dabei ist. Es ist der erste Trachtenmarkt, den die Aktion Hoffnung gemeinsam mit dem Missionskreis Aichach in der Paarstadt veranstaltet. Vom Erfolg ist Pater Joseph Sserunjogi überwältigt. Mit dem Reinerlös unterstützen die Organisatoren seine Schule in Uganda.

Ganz in bayerischer Tracht gekleidet ist Pater Joseph Sserunjogi gekommen. Mit dem Reinerlös des Secondhand-Marktes unterstützen die Organisatoren seine Schule in Uganda. Foto: Gerlinde Drexler

Er ist schon eine auffällige Erscheinung, der Pater Joseph. Von Kopf bis Fuß in bayerischer Tracht gekleidet, steht er im Pfarrzentrum und staunt, wie viele Besucherinnen und Besucher zum Secondhand-Markt für Trachtenkleidung gekommen sind. „Das ist eine Überraschung für mich, dass so viel los ist“, sagt er und blickt sich strahlend um. Seit 25 Jahren weilt er im Sommer zur Urlaubsvertretung in der Stadtpfarrei Aichach. Er kennt deshalb viele Menschen und wird auch immer wieder von Gästen begrüßt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen